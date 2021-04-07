Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Камчатку провёл осмотр бухты Моховой и остался недоволен сроками реконструкции старых причалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Реконструкцию причалов №10, 11 и 12 в бухте Моховой осуществляет ФГУП «Нацрыбресурс». Работы начались пять лет назад — Трутнев считает, что процесс затянулся.

«Мы обсудим работу «Нацрыбресурса» на следующей правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока», — сказал полпред.

К новым пирсам смогут подходить суда с водоизмещением до 30 тыс. тонн. Дополнительно будут созданы портовые сооружения для перевалки контейнерных грузов. Власти Камчатки уверены, что на этой территории необходимо развивать инфраструктуру для рыбопромышленного комплекса. Полпред поручил привлечь к обсуждению развития причалов собственников.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Чукотку провёл в Анадыре совещание о ходе реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны.