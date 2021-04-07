Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали молодого нелегального мигранта, который тяжело ранил ножом соотечественника у Петропавловской крепости. Об этом преступлении 7 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Инцидент произошел днем 6 апреля у ресторана на Заячьем острове, в самом сердце Петербурга. Молодой мужчина ударил ножом в живот 23-летнего гражданина азиатского государства СНГ. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. А его обидчика задержали в том же самом Петроградском районе, где произошло преступление.

«При патрулировании нарядом патрульно-постовой службы полиции у дома 15 по Чкаловскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержан 22-летний соотечественник потерпевшего», — уточнили в ведомстве.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»). Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.