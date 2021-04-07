Саратов, , 10:17 — REGNUM В Кировском районе Саратова ранним утром 7 апреля произошла коммунальная авария на сетях ПАО «Т Плюс», в результате которой часть дорожного полотна оказалась разрушена. Движение по улице Степана Разина между улицами Кутякова и Московской перекрыто. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Исаев.

По данным единой диспетчерской службы, без отопления и горячего водоснабжения осталсись 41 многоквартирный дом (7,8 тыс. человек) и четыре объекта социальной сферы. Энергетики заверяют об окончании работ до 17:00 (местное время). Мэр города заявил, что лично контролирует ситуацию. На месте развернут оперативный штаб по оказанию необходимой помощи теплоснабжающей организации и населению.

По словам очевидцев, прорыв теплосети произошел около 3:30 (местное время). Грязь и камни, разлетевшиеся от мощной струи, повредили припаркованные рядом автомобили.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 6 апреля с 9:10 (местное время) отключили отопление в домах по улице Ипподромная. Без центрального отопления остались 23 жилых дома разной этажности.

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