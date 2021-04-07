Ханты-Мансийск, 7 апреля 2021, 09:41 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 62 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество — 20 случаев — зафиксировано в Ханты-Мансийске, сообщает 7 апреля региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 59 случаев.
С начала пандемии на 7 апреля в Югре зарегистрировано 54 656 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 184 человека, скончались 785 пациентов с COVID-19.