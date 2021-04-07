Симферополь, , 09:41 — REGNUM Трёхдневный запас воды для собственных нужд должны обеспечить санаторно-курортные организации в преддверии туристического сезона. Об этом говорилось 6 апреля на расширенном заседании общественного совета и коллегии при Минтуризма Республики Крым 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на пандемию, туристическая отрасль Крыма завершила курортный сезон 2020 года с хорошими результатами. Также отмечалось, что туризм является одной доходных и наиболее интенсивно развивающихся отраслей республики.

В план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2021 года были включены вопросы транспортной инфраструктуры и организации деятельности объектов туристской индустрии для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, впервые санаторно-курортным организациям поручено обеспечить трёхдневный запас воды для собственных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что не исключает установления в Крыму «неприятного» графика водоснабжения в связи с туристическим сезоном.

Об этом: В Крыму готовятся к «неприятному» графику водоснабжения в турсезон