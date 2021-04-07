Самара, , 09:44 — REGNUM Доследственную проверку после падения на мужчину кровельного покрытия с крыши дома организовали в Самаре. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что днем 6 марта текущего года мужчина проходил около многоквартирного дома по улице Воронежской. В какой-то момент на него с крыши здания обрушилось кровельное покрытие. В результате мужчину госпитализировали.

По данному факту сотрудники следственного комитета организовали доследственную проверку. Им предстоит установить причины произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после падения снега с крыши дома на ребенка.