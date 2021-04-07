Самара, 7 апреля 2021, 09:44 — REGNUM Доследственную проверку после падения на мужчину кровельного покрытия с крыши дома организовали в Самаре. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Сообщается, что днем 6 марта текущего года мужчина проходил около многоквартирного дома по улице Воронежской. В какой-то момент на него с крыши здания обрушилось кровельное покрытие. В результате мужчину госпитализировали.
По данному факту сотрудники следственного комитета организовали доследственную проверку. Им предстоит установить причины произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после падения снега с крыши дома на ребенка.