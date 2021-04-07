Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор санитарке ковидного госпиталя, обвиняемой в краже денег со счёта тяжелобольной пациентки. Подробности дела корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

По версии следствия, во время дежурств обвиняемая взяла телефон больной, и через «Мобильный банк» перевела на свой счёт 10 тыс. рублей двумя платежами.

«После смерти пациентки ее родственники, с помощью руководства больницы, по видеозаписи установили, что перевод денежных средств осуществила санитарка «ковидного» госпиталя, и обратились в полицию», — отметили в суде.

В ходе слушаний женщина признала свою вину и возместила причинённый ущерб. В результате судья признал её виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.