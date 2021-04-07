Джейрахский район, Ингушетия, , 09:39 — REGNUM Интерес туристов к горной Ингушетии вырос в 2021 году в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом. Единственный в республике курорт «Армхи» посетили в первом квартале текущего года 3100 человек, в то время как в том же периоде 2020 года их число составляло 1300 человек, сообщил директор курорта Магомед Евлоев.

Напомним, курорт «Армхи» был открыт в 2012 году в горном Джейрахском районе Ингушетии. Территория, на которой располагается туркомплекс, находится на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

В 2020 году были проведены масштабные работы для привлечения туристов, в том числе впервые с 2016 года были запущены горнолыжные трассы, модернизирован номерной фонд, открыт первый апарт-отель на даче бывшего «всесоюзного старосты» Михаила Калинина.

Для привлечения еще большего числа туристов в Ингушетии создан единый туристско-информационный центр, в котором можно узнать о направлениях отдыха в регионе.

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