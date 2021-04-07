Гонконг, Китай, , 09:38 — REGNUM Правительство Гонконга может отказаться от планов по закупке вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом 7 апреля сообщает радиостанция RTHK.

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По информации источника, против приобретения этой вакцины выступает все большее число медицинских экспертов, которые консультируют гонконгское правительство, так как они обеспокоены данными об очень низкой эффективности этого препарата и случаями тромбоза у прошедших вакцинацию им, зарегистрированными в Европе.

При этом подсчитано, что для проведения прививочной кампании для всех жителей Гонконга будет вполне достаточно нынешних двух других препаратов, используемых для вакцинации — китайской вакцины Sinovac и американо-германского концерна Pfizer/BioNTech.

«На данный момент у нас достаточно вакцин для всего населения Гонконга. Поэтому думаю, что на данном этапе у нас нет срочной необходимости закупать третье средство. Мы должны сберечь ресурсы и следить за новыми разработками», — заявил консультант правительства Дэвид Хуэй из Китайского университета Гонконга.

Отметим, в настоящее время в данном специальном административном районе КНР вакцинацию прошли свыше 615 тыс. его жителей при общей численности населения более 7,5 млн.