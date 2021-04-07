Иркутск, , 09:36 — REGNUM Двое детей погибли при пожаре в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, трагедия произошла вечером 6 апреля.

Пожарные прибыли через 20 минут после сообщения. В доме находились девочка трех лет и семилетний мальчик с ограниченными возможностями — их обнаружили уже погибшими.

«Родителей на момент начала пожара в доме не было: отец уехал на работу, а мать ушла в гости. Электроприборы оставались включенными, при этом о плохом состоянии электропроводки хозяева дома знали», — выяснили дознаватели МЧС. Вместе с экспертами испытательной пожарной лаборатории им предстоит установить причину случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Иркутской области произошло 1397 пожаров, на которых погибли 63 человека, из них четыре ребёнка, 64 человека получили различные травмы. 279 человек спасены.