Ярославль, , 09:34 — REGNUM Власти Ярославля вдвое снизит стоимость на размещение летних кафе на муниципальной земле. С таким предложением выступил мэр города Владимир Волков.

Летнее кафе на улице Кирова

Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет Ярославля. Он рассмотрит предложение на заседании 7 апреля.

По словам градоначальника поддержать сферу общепита решили потому, что она сильнее всего пострадала от «коронавирусного локдауна». Выдавать разрешения начнут с 15 апреля.

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