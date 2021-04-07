Кызыл, , 09:33 — REGNUM В Туве указом главы республики внесены изменения в правила осуществления охоты и установлены новые сроки охотничьего сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, необходимость в изменениях возникла после принятия новых правил охоты Минприроды РФ.

Согласно изменениям, охота на боровую дичь продлится 10 дней с 15 апреля, на селезней и уток — также 10 дней с четвёртой субботы апреля. Сроки охоты на бурого медведя продлены до 31 декабря.

В рамках борьбы с браконьерством запрещено срезать панты у живых диких оленей, использование плавсредств на весенней охоте, стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при охоте в зарослях, кустах и закрытой местности.

Кроме того, охотникам запретили добивать прикладом ружья раненое животное, подходить к ним до окончания загона при загонной охоте. При этом загонять кабанов, а также охотиться на них с собаками запрещено с 1 января по конец февраля.