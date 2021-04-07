Челябинск, , 09:31 — REGNUM В Челябинске студент кулинарного колледжа Денис К. не понесёт наказания после своего поста в соцсетях о якобы готовящемся массовом убийстве. Об этом заявил журналистам юрист Павел Чиков.

Защищает его адвокат Андрей Лепёхин. Следственный комитет прекратил уголовное дело о приготовлении к убийству. Основанием для этого стало отсутствие состава преступления. При обыске дома у задержанного нашли ножи. Но доказательств намерений кого-либо убивать выявить не удалось. Студента направляли на психиатрическую экспертизу, но там не выявили у него никаких отклонений.

Также студент не будет наказан за заведомо ложное сообщение о терроризме. Это дело возбудили, но затем прекратили в связи с деятельным раскаянием.

Как сообщало ИА REGNUM, студент был задержан в сентябре 2020 года. Этому предшествовала размещённая им в соцсети запись о якобы подготовке массового убийства.