Симферополь, , 09:28 — REGNUM Высокопоставленный сотрудник полиции задержан в Симферополе по подозрению в получении взятки в сумме 7,5 млн рублей, о задержании полицейского стало известно вечером 6 апреля.

«Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым совместно с коллегами из управления ФСБ по Крыму и Севастополю выявлен факт противоправного деяния со стороны сотрудника УМВД России по Симферополю», — цитирует «Крыминформ» МВД по Республике Крым.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции предложил гражданину заплатить за принятие процессуального решения по ранее возбужденному уголовному делу. В полиции по данному факту началась служебная проверка, по её итогам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

По данным СМИ, задержан начальник следственного управления УМВД по Симферополю, речь идёт о получении взятки в 7,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд отправил под стражу сотрудника управления экономической безопасности УМВД города Севастополя, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.