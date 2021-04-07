Пермь, , 09:27 — REGNUM В Пермском крае имущество совхоза стоимостью 280 млн рублей будет распродано на аукционе. Средства, вырученные от торгов, пойдут на погашение кредиторской задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Согласно решению Арбитражного суда, с ООО «Совхоз Дружный» и ЗАО «Дружное» солидарно должна быть взыскана задолженность по кредитному договору. Аресту и последующей реализации подлежат недвижимость, транспорт, сельскохотехника и оборудование, а также крупный рогатый скот.

В настоящее время имущество арестовано. В опись попало 170 наименований, среди них более 2 тысяч тонн зерна и 1100 голов крупного рогатого скота на сумму около 50 млн рублей.