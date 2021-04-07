Лондон, , 09:35 — REGNUM Пандемия COVID-19 выявила последствия несовершенства международной политической системы: системное неравенство и угнетение людей. Об этом говорится в опубликованном 7 апреля ежегодном докладе неправительственной организации Amnesty International.

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«Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями», — подчеркнула генеральный секретарь органиации Агнес Калламар.

Она отметила, что мир пребывает в хаосе, и политики уже не могут отрицать распад социальных, экономических и политических систем.

Доклад занимает 191 страницу. В нём говорится о том, что в некоторые странах Европы и Центральной Азии власти на фоне пандемии расширили свои полномочия, стали подавлять свободы и игнорировать обязательства, касающиеся прав человека. Так, руководство ряда стран бывшего СССР, Венгрии, Польши, Румынии, Франции злоупотребляло правовыми нормами ради ограничения свободы выражения мнений.

США и другие богатые страны раскритиковали за скупку значительного объёма вакцин, из-за чего другим странам препаратов почти не осталось.

Особенно негативно, отмечают авторы документа, пандемия повлияла на этнические меньшинства, беженцев, пожилых людей и женщин.

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