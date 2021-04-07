Москва, , 09:26 — REGNUM Известие Минсельхоза РФ, заявившего о стабильности отпускных цен на некоторые виды продовольствия и отсутствии причин для их резкого роста, озадачило доктора экономических наук Никиту Кричевского. В своем телеграм-канале он, в частности, обратил внимание на якобы снизившуюся с начала 2021 года стоимость твердых и мягких сыров и небольшой рост цены сливочного масла:

«Традиционно активную ценовую динамику в это время года демонстрирует плодоовощная группа, при этом уже отмечается снижение цен на некоторые виды овощей в связи с поступлением новой продукции из парников ». Снижение цен на некоторые виды овощей в связи с поступлением изначально более дорогого урожая из парников. Песня. Подскажем, на какие еще виды продовольствия цены стоят как вкопанные. Это мох сфагнум, ягель и березовый сок. А ведь глава ведомства метит в вице-премьеры». Никита Кричевский «380,6 рубля за килограмм сыра. Кто и когда последний раз видел такие цены? А это просто волшебно:». Снижение цен на некоторые виды овощей в связи с поступлением изначально более дорогого урожая из парников. Песня. Подскажем, на какие еще виды продовольствия цены стоят как вкопанные. Это мох. А ведь глава ведомства метит в вице-премьеры».

Экономист Никита Кричевский полагает, что нынешняя бюрократия просто чудовищно далека от повседневности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе также заявили о стабильности цен на сахар и подсолнечное масло благодаря действию соглашений, заключённых с производителями и поставщиками в конце 2020 года.

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