Москва, 7 апреля 2021, 09:26 — REGNUM Известие Минсельхоза РФ, заявившего о стабильности отпускных цен на некоторые виды продовольствия и отсутствии причин для их резкого роста, озадачило доктора экономических наук Никиту Кричевского. В своем телеграм-канале он, в частности, обратил внимание на якобы снизившуюся с начала 2021 года стоимость твердых и мягких сыров и небольшой рост цены сливочного масла:
Экономист Никита Кричевский полагает, что нынешняя бюрократия просто чудовищно далека от повседневности.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе также заявили о стабильности цен на сахар и подсолнечное масло благодаря действию соглашений, заключённых с производителями и поставщиками в конце 2020 года.
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