Зеленодольск, Татария, , 09:28 — REGNUM В ночь на 6 апреля в историческом квартале «Полукамушки» города Зеленодольска произошел пожар. Загорелся дощатый пристрой с западного торца дома №15 на улице Красный Переулок. Огонь распространился на веранду рядом стоящего дома №13. Объекты были расселены и не подключены к сетям электроснабжения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Указанные дома включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

По итогам прокурорской проверки выявлены нарушения в действиях неустановленных лиц по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога»).

Прокурор вынес постановление о направлении материлов проверки для предварительного расследования и решения вопроса об уголовном преследовании. Также прокуратура даст оценку действиям должностных лиц исполкома района на своевременность и полноту мер по сохранению объектов культурного наследия и поддержанию их в надлежащем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Оренбурга сегодня, 7 апреля, горел объект культурного наследия «Лавка с жилым надстроем П. Я. Лазарева. 1906−1907 гг. Модерн». В доме по ул. Кирова, 5 г расположен магазин крупной торговой сети. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.

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