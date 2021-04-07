Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге ограбили квартиру гендиректора сетевого ресторана, вор унёс 5 млн рублей. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступник смог подобрать ключи от двери квартиры в одном из домов по Выборгскому шоссе. Добычей злоумышленников стали 5 млн рублей, принадлежащих 44-летней женщине, генеральному директору известного сетевого ресторана.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — уточнили в ведомстве.