Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственной во встрече шайбы стал форвард хозяев Брок Нельсон, который отличился на 54-й минуте матча.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл матч «на ноль», отразив все 29 бросков по своим воротам, это его четвертый шат-аут в нынешнем регулярном сезоне. Его одноклубник — российский голкипер Илья Сорокин и российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов — не принимали участия во встрече. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и его коллеги по клубу — российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс», одержавшие третью подряд победу, 9 апреля встретятся с клубом «Филадельфия Флайерз». «Вашингтон» этим поражением прервал свою победную серию из двух подряд матчей и в этот же день сыграет с командой «Бостон Брюинз».