Волгоград, , 09:29 — REGNUM Тело 13-летнего школьника обнаружено 6 апреля в квартире дома на улице Урюпинской в Волгограде. Подросток принимал ванну, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мальчик отправился в ванную комнату, а спустя 20 минут мать обнаружила его в бессознательном состоянии. Всё это время женщина находилась дома и была занята домашними делами. Причину смерти подростка установит экспертиза.

В СК начали доследственную проверку. Семья, где воспитывался погибший ребёнок, характеризуется положительно.