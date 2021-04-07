Хоринский район, Бурятия, , 09:23 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет 39-летний мужчина по обвинению в похищении трёхлетнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, его знакомая после развода спорила с бывшим супругом из-за ребёнка. Девочка проживала с отцом в одном из сёл, тогда как мать уехала в другой регион.

В январе 2021 года она с ранее судимым приятелем приехала на такси к дому бывшего мужа. Женщина осталась в машине, а на переговоры пошёл обвиняемый. В доме он выхватил пневматический пистолет и, угрожая хозяину убийством, вывел девочку из дома.

На улице он сказал женщине, что ребёнок пошёл с ним добровольно, после чего они поехали в сторону Улан-Удэ. Но на въезде в город они были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны — в полицию успел сообщить отец девочки.

К настоящему времени расследование уголовного дела по статье «похищение несовершеннолетнего с применением оружия» завершено. Документы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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