Соединённые Штаты Америки, , 09:20 — REGNUM Американский конгрессмен Мэтт Гетц, которого подозревают в связи с несовершеннолетней, ранее просил бывшего президента США Дональда Трампа о помиловании. Об этом сообщает газета The New York Times.

Гетц — член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Флорида. Он был одним из тех, кто активно поддерживал Трампа. О расследовании минюста в отношении конгрессмена стало известно в марте.

Предположительно, у Гетца в 2019 году была интимная связь с 17-летней девушкой. Сам он это отрицает.

Источники газеты сообщили, что Гетц за несколько недель до ухода Трампа с президентского поста просил сотрудников Белого дома о защите. Он якобы надеялся, что его и ещё двух человек Трамп помилует «в предварительном порядке» за любые возможные преступления. Конгрессмен рассказал, что боится нападок со стороны демократов.

Тогда, уточняют собеседники издания, Гетц не рассказал о расследовании против него, и не известно, знал ли он сам об этом. В Белом доме конгрессмену отказали в «помиловании в предварительном порядке», так как сочли это нежелательным прецедентом. Представители конгрессмена отрицают, что он обращался с такой просьбой.

Как сообщало ИА REGNUM, перед истечением президентских полномочий Трамп объявил о помиловании более 70 человек. Новый президент Джо Байден вступил в должность 20 января 2021 года.

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