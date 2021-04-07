Джакарта, , 09:19 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило о введении статуса чрезвычайного положения (ЧП) в ряде поврежденных районов из-за наводнений, оползней и волн, сообщает Antara.

Статус чрезвычайного положения был введен в ряде округов провинции Восточная Нуса-Тенггара до 17 апреля 2021 года.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии предупредили об экстремальных погодных условиях в большинстве районов в период с 3 по 9 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, электроэнергетическая компания Индонезии восстановила 159 подстанций, которые были повреждены тропическим циклоном Сероя, обрушившимся на Восточную Нуса-Тенггару.

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