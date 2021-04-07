Сеул, , 09:22 — REGNUM В феврале 2021 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил 8,03 млрд, что на 1,62 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, профицит платёжного баланса Южной Кореи сохраняется на протяжении десяти месяцев подряд. Профицит товарного баланса составил 6,05 млрд, что на 550 млн больше по сравнению с февралем 2020 года. Экспорт товаров из страны вырос на 9,2%, импорт — на 12,6%.

Профицит в сфере услуг составил $130 млн, а дефицит в сфере туризма — $340 млн.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.