Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделят больше внимания делам, чем многочисленным интервью. Об этом заявил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на телеканал «Хабар 24».

«Вместо того, чтобы выступать с многочисленными интервью, много говорить, он уделяет больше внимания делам: дает поручения, следит за их исполнением», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что многие сравнивают казахстанского лидера с главами других государств, которые часто выступают с интервью. Уали привел в пример председателя КНР Си Цзиньпина, который во время пандемии выступил с разъяснением всего два раза.

«Мы не слышали, чтобы хоть один гражданин Китая поднимал вопрос о том, что глава страны не дает интервью», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что Токаев планирует в ближайшее время выступить с интервью по телевидению.