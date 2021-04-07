Пермь, , 09:17 — REGNUM Доходная часть бюджета Пермского края на 1 апреля 2021 года пополнилась на 33 млрд 291 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26 млрд 54 млн рублей) рост составил более 7 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте краевого минфина.

По данным ведомства, за первый квартал 2021 года в казну поступило почти 18,2 млрд рублей по налогу на прибыль организаций, почти 7,5 млрд рублей по налогу на доходы физлиц. Доходы по акцизам составили 2,3 млрд рублей (в том числе акцизы на нефтепродукты — 1,6 млрд рублей). Платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составили 1,574 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — 2,6 млрд рублей, налогу на добычу полезных ископаемых — 113 млн рублей, доходам от аренды имущества — 2,8 млн рублей, доходам от аренды земли — 2,5 млн рублей, доходам от продажи имущества — 2,8 млн рублей. Платежи при использовании природными ресурсами составили более 341 млн рублей.

Планируется, что в 2021 году в бюджет региона поступит 119 346 672 рубля налоговых и неналоговых платежей. За первые три месяца бюджет исполнен на 27,9%.