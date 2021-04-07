Красноярск, , 09:20 — REGNUM В Красноярском крае с наступлением тёплых солнечных дней вблизи населённых пунктов активизируются пастбищные клещи, которые не являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, но передают клещевой сыпной тиф. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Клещи рода Dermacentor (пастбищный клещ) активизируются в ранневесенний период на первых проталинах открытых пространств. Более крупные клещи отличаются от таёжных клещей белым эмалевым рисунком на спинном щитке», — говорится в сообщении ведомства.

Взрослые клещи рода Dermacentor паразитируют весной на скоте, на крупных диких животных, также могут присасываться к человеку. Являются переносчиками возбудителей клещевого сыпного тифа.

Напомним, что активизирующиеся немного позднее клещи Ixodes persulcatus (таёжный клещ) являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области пробудились клещи, уже зарегистрировано семь случаев укусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области семь человек пострадали от клещей