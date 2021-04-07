Москва, , 09:15 — REGNUM Власти Москвы переводят в электронный вид ещё 16 государственных услуг в сфере социальной защиты. Москвичи смогут оформить различные выплаты и пособия в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

С 10 апреля только в электронном виде будут предоставляться семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, включая назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, и новая ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно переведут в электронный вид с 30 апреля.

Как сообщает ИА REGNUM, всего на портале mos.ru доступно более 380 электронных сервисов.

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