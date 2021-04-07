Уфа, 7 апреля 2021, 09:19 — REGNUM Причины гибели рабочего во время спила ветхих деревьев установлены в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.
Сообщается, что 5 февраля бригада рабочих (два штукатура-маляра и электрогазосварщик) спиливала ветхие деревья на территории Ишимбайской ЦРБ.
Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации производства работ, а также из-за использования погибшего рабочего не по специальности. К тому же, рабочие валили деревья бензопилой, при этом они не прошли обучение по безопасной работе с этим инструментом.
Отмечается, что работодатель был оштрафован на 545 тысяч рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили причины гибели кровельщика.