Уфа, , 09:19 — REGNUM Причины гибели рабочего во время спила ветхих деревьев установлены в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Сообщается, что 5 февраля бригада рабочих (два штукатура-маляра и электрогазосварщик) спиливала ветхие деревья на территории Ишимбайской ЦРБ.

«Первое спиленное дерево работники убрали в сторону забора. Затем приступили ко второму. Один из штукатуров-маляров производил подпилы, когда напарники заметили, что дерево начало заваливаться по другой траектории. Но было уже поздно — спиленный тополь рухнул на лежащее у забора бревно, которое отбросило назад и нанесло удар мужчине в голову. Полученные при этом травмы оказались для пострадавшего смертельными», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что трагедия произошла из-за неудовлетворительной организации производства работ, а также из-за использования погибшего рабочего не по специальности. К тому же, рабочие валили деревья бензопилой, при этом они не прошли обучение по безопасной работе с этим инструментом.

Отмечается, что работодатель был оштрафован на 545 тысяч рублей.

«Материалы расследования переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба ведомства.

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