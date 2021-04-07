Калгари, Канада, , 09:16 — REGNUM Российская мужская сборная по керлингу переиграла команду Италии в девятом матче предварительного раунда чемпионата мира по данному виду спорта, который проходит в Калгари. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российская команда в составе Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, обыграла итальянцев со счетом 8:7.

Отметим, это шестая победа мужской сборной России по керлингу на мировом первенстве при двух поражениях.

При этом на предварительном этапе чемпионата мира 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал и еще четыре команды проведут стыковые матчи за выход в эту стадию турнира, который закончится 11 апреля.