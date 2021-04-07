7 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

«Эпоха Лукашенко подходит к своему финалу. Я даже уже боюсь предположить, какая страна его примет. России он точно не нужен».

Владимир Зотов, , 10:30 — REGNUM Гражданин Белоруссии политолог Дмитрий Болкунец, известный своими выступлениями по белорусской тематике на российском ТВ, недавно вынужден был покинуть Россию. Перед этим в Белоруссии на него было заведено уголовное дело за «оскорбление президента» — известно, что Болкунец неоднократно критиковал Александра Лукашенко и его режим. В интервью ИА REGNUM политолог рассказал об обстоятельствах своего отъезда и о причинах того, почему белорусские власти столь ретиво его преследуют.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ты писал ранее, поводом для твоего отъезда из России стали анонимные угрозы, которые ты получал. Но, насколько мне известно, тебе неоднократно угрожали и раньше. Что заставило тебя настолько серьёзно воспринять происходящее, что ты решился на отъезд?

Белорусский режим всегда занимался преследованием граждан, имеющих иную точку зрения. За свои взгляды подверглись репрессиям десятки тысяч жителей страны. Я не стал исключением. Внимание к моей персоне я ощущал давно. Угрозы и давление в той или иной форме начались много лет назад. На этот раз угроза стала реальной.

Возбуждение уголовного дела открыло возможность экстрадиции. Я давно ждал, что белорусские власти пойдут на подобный шаг. Это показатель трусости и страха власти перед словом правды. В последние недели на меня шли информационные атаки, публиковались фейки и лживые вбросы.

Дмитрий Болкунец © Дмитрий Болкунец

После того, как в Белоруссии на тебя завели уголовное дело за «оскорбление президента», была ли у тебя какая-либо информация о возможности скорого задержания с последующей депортацией в Минск?

Информацию о том, что за мной якобы выехала бригада из Минска, я получил, уже покинув Россию. Бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар записал обращение, в котором рассказал, что КГБ Белоруссии выслал за мной в Россию группу захвата. Сообщается, что они планировали похищение в центре Москвы. Далее по плану — размещение в СИЗО КГБ и пытки с использованием психотропных веществ. У меня нет оснований не доверять информации Игоря Макара, учитывая, что случаи похищения людей на территории России и вывоза в Белоруссию уже были.

Принимая решение уехать из России, я оценил вероятность задержания и примерно знал, как могут действовать правоохранительные органы. Я опасался, что не успею вовремя покинуть территорию России, если меня внесут в базу невыездных. Учитывая, что у меня только белорусский паспорт, рассчитывать на то, что Россия отказалась бы удовлетворить запрос на мою экстрадицию, было рискованно. Политического убежища Россия не предоставляет.

Еще хочу обратить внимание, что уголовное дело было возбуждено в день встречи Лукашенко с новым госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Помойные белорусские провластные телеграм-каналы требовали от Мезенцева возбудить на меня дело за оскорбление гражданина Лукашенко. Таким образом, и российского экс-посла хотели замазать в этой скандальной провокации.

Дмитрий Мезенцев Дарья Драй © ИА REGNUM

Первое время ты не торопился раскрывать страну своего нынешнего пребывания. С чем это связано? Ты опасался, что белорусские спецслужбы могут попытаться достать тебя и там?

После возбуждения дела я запросил помощь у дипломатов и оперативно получил визу. Сейчас я нахожусь в Польше. В целях минимизации рисков я даже вынужден был лететь через Стамбул. Были случаи, когда режим Лукашенко разворачивал самолеты.

В чём, на твой взгляд, причина того, что белорусские власти так на тебя взъелись?

Белорусский режим давно на меня озлоблен. Я считаю это личностью местью гражданина Лукашенко за мои многочисленные интервью, публикации и участие в эфирах федеральных телеканалов.

Это попытка закрыть рты и запугать не только меня, но и других экспертов. Белорусский режим пытается в очередной раз зачистить российское медиапространство.

После отъезда из РФ ты больше не сможешь участвовать в передачах на российском ТВ, в ходе которых ты подвергал Лукашенко и его приближённых уничтожающей критике. Получается, они своего добились?

Я не думаю, что они чего-то добились. Мне поступает много запросов на интервью от российских СМИ. Журналисты многих СМИ прислали слова поддержки. Белорусская тема ушла из повестки федеральных телеканалов по объективным причинам. Я предполагаю, что главной целью режима было меня поймать и изолировать, а не добиться отъезда из России.

Протесты в Минске. 2020 © ИА REGNUM

Очевидно, что, пережив настоящий шок в начале волны протестов, правящий белорусский режим пришёл в себя. Лукашенко контролирует ситуацию и успешно давит своих оппонентов. Означает ли это, что он победил, или протесты могут возобновиться?

Было ожидаемо, что Лукашенко пойдет на жесткие репрессии. Но это проигрышная позиция, которая приведет к его полному разгрому. Держать власть на штыках, не имея ресурсов, он долго не сможет. Протестные настроения никуда не исчезли, и в обществе велик запрос на перемены.

Эпоха Лукашенко подходит к своему финалу. Он уйдет в историю с большим позором. Я даже уже боюсь предположить, какая страна его примет. России он точно не нужен.

Каковы твои рабочие планы? Можно ли ждать от тебя какой-либо медийной активности в ближайшие дни?

Лукашенко «подарил» мне путевку в Европу и не оставил выбора, чем заниматься. Я продолжу свою просветительскую миссию.