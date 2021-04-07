Тюмень, , 09:12 — REGNUM В микрорайоне Утяшево в Тюмени закрывается единственный детский сад. Об этом порталу 72.ru сообщил один из родителей.

«Мы все в шоке: целый район остается без детского сада. Вчера директор нам сообщила, что садик закрывается, а всех детей распределят по другим детсадам Тюмени. Такое распоряжение пришло из департамента образования», — сообщил 7 апреля отец ребёнка, посещающего ДОУ № 151.

Закономерно закрытие детского сада порождает массу неудобств: детей придётся возить в другой микрорайон, а дошколятам привыкать к новым условиям и коллективам.

Директор детсада № 151 Светлана Орехова пояснила изданию, что с каждым родителем перевод ребёнка в другое дошкольное учреждение будет обсуждаться индивидуально. Но оставаться ребятишкам и коллективу в здании ДОУ №151 категорически нельзя из-за опасности обрушения. Детский сад собирались капитально ремонтировать, но с приходом весны появились трещины в фундаменте здания.

«Есть большой риск обрушения строения, а подвергать опасности жизни и здоровье детей и сотрудников детсада мы не можем. В связи с этим приняли решение об экстренном закрытии садика», — пояснила директор ДОУ №151.

Сотрудники и дети не останутся на улице, уверяет руководитель детсада. Всем найдутся места в других дошкольных учреждениях Тюмени.