Каракас, , 09:10 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Венесуэлы приняли меры поддержки малого бизнеса и жителей страны. Об этом 6 апреля сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телеканала VTV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Я подписал указ, который будет опубликован завтра, 7 апреля, чтобы продлить до сентября запрет на истребование задолженностей по кредитам. Всё из-за пандемии», — сказал он.

Также Мадуро добавил, что вводится запрет на пересмотр кредитных рейтингов и на выселение семей из их жилья.

Кроме того, президент Венесуэлы отметил, что созданные в 2021 году компании освобождаются от учредительных взносов и подчеркнул, что эта мера направлена на поддержку торговли и мелких производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля власти Венесуэлы начали массовую вакцинацию от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» среди пожилых людей.