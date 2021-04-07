Москва, , 09:07 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался критически по поводу уровня реагирования следственных органов на сообщения о нарушениях прав детей-сирот в ряде регионов. В частности, он особо отметил в этом плане Кабардино-Балкарию как субъект, где остро стоит вопрос обеспечения жильем этой категории населения.

Для обсуждения проблемных вопросов в этой сфере, а также в других вопросах социальной направленности в регионе будет проведено выездное совещание главка СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поручение о его организации в Северо-Кавказском федеральном округе отдал Бастрыкин 6 апреля в ходе оперативного совещания, прошедшего в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, в феврале 2021 года в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, по факту предоставления детям-сиротам непригодного жилья в городе Прохладный.

Из материалов дела известно, что в январе 2021 года в соцсетях дети-сироты пожаловались на предоставление им жилья в многоэтажном доме по улице Дзержинского в декабре 2019 года, в котором протекает крыша и отсутствуют теплоизолирующие потолочные перекрытия.