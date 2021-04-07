Казань, , 09:08 — REGNUM В ночь с 6 на 7 апреля в Казани на улице Островского произошло столкновение двух легковых автомобилей Hyundai и Mitsubishi. Спасательные службы получили сообщение о ДТП по системе «ГЛОНАСС-112» в 00:01 (мск) 7 апреля.

Со слов очевидцев аварии, один из автомобилей въехал в другой, после этого обе легковушки вылетели на тротуар, при этом сбив ограждения и столб. В ДТП пострадали пять человек, находившиеся в автомобиле Mitsubishi. За рулем иномарки был молодой человек и четверо подростков. Всех госпитализировали в больницу, сообщает «Татар-информ». Другой участник аварии, по словам очевидцев, сбежал.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за два месяца 2021 года произошло 61 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых четыре ребенка погибли и 63 получили травмы. Большинство детей-участников ДТП — пассажиры. С начала года зарегистрировано 34 аварии, в которых 4 несовершеннолетних пассажира погибли и 34 получили ранения.

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