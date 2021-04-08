Екатеринбург, 8 апреля, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга отменила конкурс по возвращению народного памятника, Краснознамённой группы с орденом Ленина. В преддверии 76-летия со дня великой Победы такой жест выглядит весьма странно: ветераны неоднократно просили власть вернуть наградную композицию в центр города.

Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург) Краснознамённая группа с орденом Ленина

ИА REGNUM приводит полностью обращение почётного гражданина Екатеринбурга и Свердловской области, узника фашистских концлагерей, легендарного врача Семёна Исааковича Спектора. Он наказал главе города Алексею Орлову разобраться в причинах отмены конкурса и вернуть памятник на историческое место.

«Уважаемый Алексей Валерьевич!

Я узнал, что мэрия Екатеринбурга отменила конкурс на ремонт затворной камеры плотины, необходимый для возвращения Краснознамённой группы с орденом Ленина. Данный факт вызывает беспокойство, если не сказать хуже.

Екатеринбург.рф Почётный гражданин Екатеринбурга Семён Исаакович Спектор

Во-первых, замечу: когда Краснознамённую группу сносили, проблем с поиском подрядчика не было. Но когда пришло время возвращать памятник, внезапно возникают сложности.

Во-вторых, на все работы уже разработана проектно-сметная документация, на что были потрачены бюджетные средства. Было бы странно после этого сворачивать все работы или спешно искать другое место.

В-третьих, чиновникам следует помнить, что ветеранам обещали восстановить памятник в первозданном виде на историческом месте. Обещанное следует исполнить.

Прошу Вас взять вопрос на личный контроль и разработать план действий по разрешению возникшей проблемы. У каждой проблемы есть причина. Нужно выяснить, почему подрядчики не смогли взяться за данные работы, и сделать так, чтобы у них была готовность выполнить муниципальное задание.

Надеюсь, что отмена конкурса — всего лишь временная трудность на пути восстановления исторической справедливости. Все трудности нужно преодолевать — умно, бодро и с достоинством. Чего и желаю».

Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург) Обращение Семёна Исааковича Спектора к мэру Екатеринбурга

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённую группу с орденом Ленина вручили городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за трудовые подвиги горожан.