Барнаул, , 09:04 — REGNUM Поддержанную Центробанком РФ идею налогового вычета для тех граждан, которые самостоятельно копят средства на старость, раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил, что нужны не налоговые вычеты, а отход от сложных и запутанных правил формирования пенсии:

«Я не верю в эффективность идеи с пенсионным налоговым вычетом. У нас в стране граждан, которые в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) самостоятельно дополнительно откладывают себе средства на пенсию не так много. Кто хочет (и может) это делать, уже сейчас этим занимаются, и введение налогового вычета вряд ли существенно увеличит число таких граждан. К тому же многие россияне до сих пор не доверяют негосударственным пенсионным фондам (которые деньги на НПО у себя аккумулируют) и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшие годы.

А вообще не налоговые вычеты нужно вводить для тех, кто сам откладывает себе на пенсию, а нынешние сложные и запутанные правила формирования пенсии надо менять. Необходимо законодательно установить, что размер пенсии зависит только от средней зарплаты, стажа и заслуг человека, а её размер должен составлять минимум 60 процентов от зарплаты — тогда никому копить самому себе на пенсию не надо будет!».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Центробанк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость, информируют «Известия».