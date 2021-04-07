Барнаул, 7 апреля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Поддержанную Центробанком РФ идею налогового вычета для тех граждан, которые самостоятельно копят средства на старость, раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил, что нужны не налоговые вычеты, а отход от сложных и запутанных правил формирования пенсии:

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

«Я не верю в эффективность идеи с пенсионным налоговым вычетом. У нас в стране граждан, которые в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) самостоятельно дополнительно откладывают себе средства на пенсию, не так много. Кто хочет (и может) это делать, уже сейчас этим занимаются, и введение налогового вычета вряд ли существенно увеличит число таких граждан. К тому же многие россияне до сих пор не доверяют негосударственным пенсионным фондам (которые деньги на НПО у себя аккумулируют), и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшие годы.

А вообще, не налоговые вычеты нужно вводить для тех, кто сам откладывает себе на пенсию, а нынешние сложные и запутанные правила формирования пенсии надо менять. Необходимо законодательно установить, что размер пенсии зависит только от средней зарплаты, стажа и заслуг человека, а её размер должен составлять минимум 60 процентов от зарплаты — тогда никому копить самому себе на пенсию не надо будет!»

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Центробанк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость, информируют «Известия».