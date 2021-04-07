Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу, посвященную 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, сообщается на портале мэра столицы.

В честь юбилея первого полета человека в космос в течение апреля в 109 столичных библиотеках и 40 культурных центрах пройдут мастер-классы, спектакли, квесты, лекции на космическую тематику.

Посетителям расскажут как возникают солнечные и лунные затмения, из чего состоит скафандр и как развивается современная космонавтика. Они смогут изучить звездное небо, собрать модель Солнечной системы и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поддержало предложение администрации Смоленской области о праздновании в 2021 году в масштабах всей России 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина — уроженца Смоленщины.

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