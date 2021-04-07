Москва, , 09:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Совфеда Валентину Матвиенко с днем рождения и пожелал «счастья, здоровья и немного свободного времени, чтобы уделять его близким».

«Знаю ее давно, но ещё до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Максимовича Примакова, и это сформировало мое отношение к Валентине Ивановне. Когда стали работать вместе — это отношение к ней только укрепилось», — отметил Володин в ТГ-канале.

Валентина Матвиенко — невероятно обаятельный человек, при этом она умеет отстаивать свою позицию, подчеркнул парламентарий.

«Очень важно, что в органах власти наших граждан представляют такие люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность и отзывчивость, внимание к проблемам», — отметил Володин.