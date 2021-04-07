Токио, , 08:59 — REGNUM Обсуждений возможного бойкота Олимпийских игр в Пекине с Соединёнными Штатами правительство Японии не ведёт. Об этом 7 апреля в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като, сообщает TBS News.

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«Между Японией и США не ведётся обсуждений, связанных с подходом к Олимпийским играм в Пекине», — подчеркнул Като.

При этом он добавил, что ситуация с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР вызывает серьёзную обеспокоенность Токио.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что решение властей США по поводу бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, назначенных на 2022 год, ещё не принято. Он добавил, что этот вопрос Вашингтон будет обсуждать путём «тесных консультаций» со своими партнёрами и союзниками. Представитель Госдепа напомнил, что американские власти считают Пекин виновным в нарушении прав человека и в геноциде уйгуров.

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При этом Олимпийский комитет США не поддержал идею бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине и считает подобный отказ от участия неэффективным.

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