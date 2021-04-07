Москва, , 08:56 — REGNUM В Госдуме объяснили запрет Zoom российским госкомпаниям пользоваться своим сервисом высокой конкурентностью.

«Интересно, что к рынку Китая в Zoom не имели претензий ни минуты. Хотя Китай крайне недружелюбно настроен к американским компаниям, а американская версия Zoom там вообще заблокирована. Сервис доступен только через платформы местных партнеров. А сам владелец Zoom, как пишут, получил визу в КНР лишь с девятой попытки», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Интернет-рынок в России высоко конкурентен, подчеркнул парламентарий.

«Здесь много аналогов Zoom, которые популярны у пользователей. Среди них и российские, пусть и нуждающиеся еще отчасти в доработке», — указал он.

В целом, по мнению Горелкина, обвинение в «токсичности» на этом фоне» просто удобная причина слиться» вместо того, чтобы не признавать свою конкурентную неудачу.

«Вот и цена всем свободолюбивым заявлениям западных платформ. Банальный коммерческий неуспех», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доступ к своему видеосервису для государственных учреждений и госкомпаний из России и стран СНГ запретила компания Zoom Video Communications.

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