Киев, , 08:57 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 15 415 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализировали 5587 человек, 481 пациент скончался от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Киеве и Одесской области — 1417 и 1236 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине обнаружили 1 млн 784 579 случаев заражения SARS-CoV-2, 35 498 случаев завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее в минздраве Украины сообщили о 13 276 случаях заражения и 430 погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране оборудованы 67 тыс. коек с кислородом, и это предел для системы здравоохранения Украины.

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