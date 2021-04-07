Уфа, , 09:05 — REGNUM Закон, который будет защищать права многодетных семей на получении земельного участка, намерены принять в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Сообщается, что депутаты госсобрания региона намерены внести изменения в закон о регулировании земельных отношений в Башкирии.

«Речь преимущественно о многодетных семьях и о семьях с ребенком-инвалидом. На практике неоднократно бывали случаи, когда семья встает в очередь на получение участка и в период ожидания, зачастую длящийся годами, умирает ребенок. В итоге и без того тяжелое положение семьи, пережившей трагедию, усугубляется потерей права на получение участка, поскольку семья перестает быть многодетной. Аналогичная ситуация происходит и в случае гибели ребенка-инвалида. Мы считаем, что участок должен предоставляться в любом случае, если семья уже стала в очередь. Соответствующая норма и предусмотрена данным законопроектом», — передает слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева пресс-служба регионального государственного собрания.

Отмечается, что законопроект получил положительное заключение республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвержден порядок выдачи жилищных сертификатов некоторым жителям.