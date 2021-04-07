Токио, 7 апреля 2021, 08:56 — REGNUM В Японии на аукционном сайте Auctions выставлен на продажу разноцветный лимузин Cadillac Fleetwood Brougham с хрустальной люстрой в салоне. Фото автомобиля размещено на сайте Auctions.yahoo.
Лимузин был создан на основе седана Cadillac Fleetwood 1994 года выпуска. Этот седан был разрезан на две части, после чего посередине специалисты установили дополнительную часть кузова. Количество дверей в лимузине всего четыре — как и в базовом авто.
Fleetwood Brougham разукрашен в разноцветные абстрактные узоры. Салон лимузина отделан мягким розовым материалом, а на потолке в центральной части автомобиля находится хрустальная люстра, под которой установлен небольшой круглый столик.
В описании сообщается, что машину использовали для проведения вечеринок. В движение машина приводится 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 260 л. с., который сочетается с четырехступенчатой автоматической трансмиссией.
Стоит автомобиль 395 тыс. иен (около 270 тыс. рублей).
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