Токио, 7 апреля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Японии на аукционном сайте Auctions выставлен на продажу разноцветный лимузин Cadillac Fleetwood Brougham с хрустальной люстрой в салоне. Фото автомобиля размещено на сайте Auctions.yahoo.

Auctions.yahoo.co.jp Cadillac с хрустальной люстрой в салоне

Лимузин был создан на основе седана Cadillac Fleetwood 1994 года выпуска. Этот седан был разрезан на две части, после чего посередине специалисты установили дополнительную часть кузова. Количество дверей в лимузине всего четыре — как и в базовом авто.

Fleetwood Brougham разукрашен разноцветными абстрактными узорами. Салон лимузина отделан мягким розовым материалом, а на потолке в центральной части автомобиля находится хрустальная люстра, под которой установлен небольшой круглый столик.

В описании сообщается, что машину использовали для проведения вечеринок. В движение машина приводится 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 260 л. с., который сочетается с четырехступенчатой автоматической трансмиссией.

Стоит автомобиль 395 тыс. иен (около 270 тыс. рублей).

Ранее британский онлайн-аукцион Collecting Cars выставил на продажу коллекционный Porsche 930 Turbo Rinspeed R69. Тираж модели составляет всего 12 экземпляров. Rinspeed R69 набирает «сотню» всего за 5,4 секунды.

Читайте также: В США продается футуристический концепт-кар Джои Руйтера