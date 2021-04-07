Лаишевский район, Татария, , 08:55 — REGNUM На реке Меша в Лаишевском районе Татарии рядом с населенным пунктом Сингели днем 6 апреля провалились под лёд рыбаки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасателям с использованием судна на воздушной подушке удалось спасти пострадавших на расстоянии в 1,5 км от берега. От госпитализации 52-летний и 63-летний мужчины отказались.

ИА REGNUM ранее сообщало, около 19:30 (местное время) 30 марта в районе санатория «Волжские дали» Саратовского района на Волге произошел инцидент с участием квадроцикла. Спасатели эвакуировали на берег 46-летнего, 47-летнего и 53-летнего мужчин.

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