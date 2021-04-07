Ташкент, , 08:52 — REGNUM Министерство туризма и спорта Узбекистана создано на базе министерства физической культуры и спорта, а также государственного комитета по развитию туризма, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Президент также учредил должность заместителя премьер-министра — министра туризма и спорта. Кроме того, департамент развития государственного языка переименован в департамент духовности и развития государственного языка.

Создана также инспекция по охране культурного наследия. Штат инспекции будет сформировать за счет сотрудников центра изучения культурного наследия Узбекистана за рубежом.

Отметим, должность заместителя премьер-министра — председателя госкомтуризма до реорганизации занимал Азиз Абдухакимов,

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