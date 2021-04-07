Берлин, , 08:51 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 9677 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 910 445.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 298 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 77 401.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,614 млн. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (692 820 заразившихся), Бавария (513 473) и Баден-Вюртемберг (373 964).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 7,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.